22:45 18 апреля | Футбол — Голландия

"Витесс" не поедет на сборы. На это нет бюджета". Слуцкий - о перерыве в чемпионате Голландии из-за "Аякса"

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Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команда не поедет на сборы во время большой паузы в чемпионате Голландии. Ранее Королевский футбольный союз страны решил перенести матчи внутреннего первенства из-за участия "Аякса" в полуфинале Лиги чемпионов. Перерыв для "Витесса" составит 18 дней. 

- Это большой перерыв, но так решил футбольный союз, - приводит слова Слуцкого Gelderlander. - Решение такое, какое есть. Все знали, что оно будет непростым. Игроки получат несколько выходных. Я пока не знаю, сколько. У нас не будет сборов в этот период из-за отсутствия бюджета для этого.

"Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 30 туров. 

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