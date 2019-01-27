"Виллем II" переиграл "Утрехт" в гостях

"Виллем II" одержал победу над "Утрехтом" (1:0) в рамках 19-го тура чемпионата Голландии. Автором единственного гола стал полузащитник гостей Дэн Краули.
"Виллем II" с 25 очками располгается на 9-й строчке в чемпионате, а "Утрехт" с 28 баллами – 6-й.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
19-й тур
"Утрехт" – "Виллем II" – 0:1 (0:0)
Гол: Краули, 46.
"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, Эмануэлсон (Буссаид, 65), ван Оверем, Базур (ван де Стрек, 46), Густафссон, Баэбек (Венема, 64), Таннан.
"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Петерс, Майснер, Данкерлуи (Анита, 80), Тапия, Краули (Езбилис, 80), Льонч, Павлидис (Исак, 60), Врусай.
Предупреждения: Краули, 30. Велленройтер, 76.
Судья: Кой (Голландия).
27 января. Утрехт. Стадион "Галгенвард".
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