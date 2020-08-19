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Венгер опроверг информацию о том, что он может возглавить сборную Голландии

09:50
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о том, что он предлагал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Голландии.

— Я сейчас недоступен и ни с кем не говорил насчет работы тренером, — приводит журналист Марк Манн-Брайанс слова Венгера. — Не знаю, откуда пошли эти слухи, но точно не от меня.

Ранее сообщалось, что сборную Голландии покинет Роналд Куман, который в ближайшее время возглавит «Барселону».

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