Ван де Бек пожелал Зиеху всего наилучшего в «Челси»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что его одноклубник Хаким Зиех перейдет в «Челси» летом. Также он пожелал ему всего наилучшего в новом клубе.

— Слухи ходили давно, и я желаю Хакиму всего наилучшего, — цитирует VB ван де Бек. — «Челси» — отличный клуб, он, безусловно, этого заслуживает. Зиех — фантастический футболист, и я думаю, что он добавит ценность большинству клубов.