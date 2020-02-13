Ван де Бек пожелал Зиеху всего наилучшего в «Челси»
13 февраля 2020, 02:57
Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек подтвердил, что его одноклубник Хаким Зиех перейдет в «Челси» летом. Также он пожелал ему всего наилучшего в новом клубе.
— Слухи ходили давно, и я желаю Хакиму всего наилучшего, — цитирует VB ван де Бек. — «Челси» — отличный клуб, он, безусловно, этого заслуживает. Зиех — фантастический футболист, и я думаю, что он добавит ценность большинству клубов.
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