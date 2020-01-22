В Голландии матч «Фейеноорда» пропал в тумане. Его доиграют через неделю

Сильный туман помешал доиграть матч 1/8 финала Кубка Голландии «Фортуна» — «Фейеноорд». Проведение встречи до последнего оставалось под вопросом, но команды все же вышли на игру. К перерыву туман усилился, и на 64-й минуте встречу было решено прервать при счете 1:1.

Команды доиграют оставшиеся полчаса встречи 28 января.

Последний раз игру Кубка Голландии останавливали почти 19 лет назад — в феврале 2001 года. Причем в той встрече также принимал участие «Фейеноорд», его соперником был «Херенвен».