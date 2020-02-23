«Утрехт» продлил беспроигрышную серию, победив «Твенте»

В матче 24-го тура чемпионата Голландии «Утрехт» на своем поле обыграл «Твенте» со счетом 2:1. Беспроигрышная серия «Утрехта» в чемпионате Голландии достигла пяти туров, он занимает седьмое место в лиге.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

24-й тур

«Утрехт» — «Твенте» — 2:1 (0:0)

Голы: Вучкич, 70 (0:1). Керк, 83 (1:1). Арвайлер, 86 (2:1).

«Утрехт»: Зут, ван дер Марел, Клайбер, Хогма, Эмануэлсон (Абасс, 80), Махер, ван де Стрек, Рамселар, Баэбек (Арвайлер, 74), Керк, Петерсон (ван Оверем, 62).

«Твенте»: Дроммел, Трупе, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич, Абурджания, Бускетс (Накамура, 88), Селахи, Мениг (Зехнини, 85), Ланг.

Предупреждения: Клайбер, 23. Селахи, 31. ван дер Марел, 79. Вердонк, 90+2.

Судья: Мансхот (Голландия).

23 февраля. Утрехт. Стадион «Галгенвард».