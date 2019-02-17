"Утрехт" одержал выездную победу над "Де Графсхапом" с минимальным счетом

"Утрехт" переиграл в гостях "Де Графсхап" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 76-й минуте с пенальти забил шведский полузащитник Симон Густафссон.

Таким образом, "Утрехт" набрал 32 очка в 22 матчах и вышел на шестое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

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Чемпионат Голландии. Высший дивизион

22-й тур

"Де Графсхап" - "Утрехт" - 0:1 (0:0)

Гол: Густафссон, 76 - с пенальти.

"Де Графсхап": Юрьюс, ван де Паверт, Овусу, Стральман, Тутуарима, Вет, Эль-Джебли, Матусива, Бенсхоп, Нарсинг (ван Мигем, 67), Бюргзорг (Серраренс, 68).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек, ван Оверем, Густафссон, Буссаид, Крамер (Баэбек, 68), Керк.

Предупреждение: Матусива, 75.

Судья: Блом.

17 февраля. Детинхем. Стадион De Vijverberg.