У Квинси Промеса травма подколенного сухожилия, он пропустит несколько недель

Нападающий «Аякса» Квинси Промес получил травму матче 21-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ (1:0), сообщает официальный сайт клуба. Промес стал автором единственного мяча в игре с командой из Эйндховена, но был вынужден покинуть поле в конце первого тайма из-за повреждения. У футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия, в связи с которой он пропустит несколько недель. Точная дата возвращения игрока в общую группу не сообщается.

В сезоне-2019/20 28-летний Промес отличился 15 голами и 5 результативными передачами в 24 матчах за «Аякс».