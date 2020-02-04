У Квинси Промеса травма подколенного сухожилия, он пропустит несколько недель
10:52
Нападающий «Аякса» Квинси Промес получил травму матче 21-го тура чемпионата Нидерландов против ПСВ (1:0), сообщает официальный сайт клуба. Промес стал автором единственного мяча в игре с командой из Эйндховена, но был вынужден покинуть поле в конце первого тайма из-за повреждения. У футболиста диагностирована травма подколенного сухожилия, в связи с которой он пропустит несколько недель. Точная дата возвращения игрока в общую группу не сообщается.
Blessure-update. ?— AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2020
? @Joel_Veltman
? @QPromes
? @RyanBabel#ajapsv
В сезоне-2019/20 28-летний Промес отличился 15 голами и 5 результативными передачами в 24 матчах за «Аякс».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...