«Твенте» разгромил «Эммен»
«Твенте» разгромил «Эммен» в стартовом матче 11-го тура чемпионата Голландии — 4:1. Дубль оформил Харис Вучкич.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
11-й тур
«Твенте» — «Эммен» — 4:1 (3:0)
Голы: Вучкич, 24 (1:0). Вучкич, 30 (2:0). Селахи, 42 (3:0). Вендорп, 50 (3:1). Канталапьедра, 88 — с пенальти (4:1).
«Твенте»: Дроммел, Схенк, Вердонк, Латибодиер, Вучкич, Эспиноса (Брама, 77), Бускетс, Селахи (Абурджания, 90), Ромератоэ, Канталапьедра, Зехнини (Мениг, 70).
«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Ферхат Гергюлю, Хиарий (Угринич, 78), де Леув, Пенья, Чакон, Слагвер (Колар, 71), Лаурсен, Ариас (Вендорп, 46).
Предупреждения: Чакон, 32. Ферхат Гергюлю, 58. Телгенкамп, 88.
Судья: Бакс.
25 октября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/