«Твенте» обыграл «Фортуну» и сместил «Витесс» Слуцкого с третьей строчки в чемпионате Голландии

«Фортуна» из Ситтарда дома проиграла «Твенте» (2:3) в матче 6-го тура чемпионата Голландии.

«Фортуна» с 2 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Твенте» — 3-е место и 12 баллов. «Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого опустился на 4-ю строчку с 11 очками.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

6-й тур

«Фортуна С» — «Твенте» — 2:3 (0:2)

Голы: Накамура, 16 (0:1). Эспиноса, 24 (0:2). Абурджания, 66 (0:3). Вучкич, 78 — в свои ворота (1:3).Сисс, 90+5 (2:3).

«Фортуна С»: Кошелев, Анга, Ниняй (Карьялайнен, 61), Пасслак, Пинту, Кокс (Зека, 71), Димерс, Сметс, Сисс, Аднан Угюр (Эссерс, 46), Самбу.

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Бейен, Вердонк, Плегесуэло, Вучкич (Зехнини, 82), Эспиноса, Бускетс, Селахи (Абурджания, 61), Канталапьедра (Берггрен, 75), Накамура.

Предупреждения: Берггрен, 81. Эссерс, 89.

Удаления: Накамура, 45+2. Пинту, 83.

Судья: Хиглер (Голландия).

15 сентября. Ситтард. Стадион «Фортуна».

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