Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах прокомментировал назначение наставника молодежной команды Джозефа Остинга и.о. главного тренера основы.

— После ухода Слуцкого нам пришлось быстро переключаться, — цитирует Аллаха официальный сайт клуба. — Конечно, мы сначала изучили те возможности, которые доступны внутри клуба. Мы разговаривали с разными тренерами, в том числе, конечно, с Эдвардом Стюрингом. В прошлом он несколько раз занимал должность временного тренера, но он сообщил, что не хочет снова занимать временную должность, чтобы сконцентрироваться на работе в академии.

Джозеф — опытный тренер, он знает, что требуется от игроков на этом уровне.

30 ноября руководство «Витесса» приняло отставку главного тренера Леонида Слу после серии из пяти поражений.