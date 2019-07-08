Тадич продлил контракт с "Аяксом"

Полузащитник Душан Тадич продлил на один год контракт с "Аяксом", сообщает официальный Twitter амстердамского клуба. Новое соглашение 30-летнего серба с командой рассчитано до 30 июня 2023 года. По окончании контракта футболист войдет в тренерский штаб команды.

В прошлом сезоне Тадич провел 56 матчей в составе "Аякса", забил 38 голов и отдал 24 голевые передачи. Хавбек стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии с 28 мячами.

Тадич вместе с "Аяксом" стал чемпионом эредивизи по итогам сезона-2018/19 и выиграл Кубок Голландии. Полузащитник выступает за амстердамцев с 2018 года.

Все о футболе – здесь