СМИ: "Аякс" не отпустит тен Хага в "Рому"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не будет рулевым "Ромы". Как утверждает Sky Sport Italia, амстердамский клуб отказался отпускать 49-летнего специалиста в Рим, несмотря на соответствующий запрос из Италии.

"Рома" пока не определилась с кандидатурой главного тренера - во второй половине прошедшего сезона команду возглавлял Клаудио Раньери, чей контракт с клубом был рассчитан до лета. На пост рулевого римлян претендуют два человека: Паулу Фонсека ("Шахтер") и Роберто де Дзерби ("Сассуоло").

Напомним, при тен Хаге "Аякс" становился чемпионом Голландии и обладателем Кубка этой страны. Амстердамцы также дошли до полуфинала Лиги чемпионов-2018/19, где не смогли пройти "Тоттенхэм".

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