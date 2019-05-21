Слуцкий сравнил голландский плей-офф за место в Лиге Европы с Boxing Day в Англии

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сравнил плей-офф за попадание в Лигу Европы с английским Boxing Day. В первой игре плей-офф против "Гронингена"​ его команда потерпела поражение (1:2). Ответные полуфиналы состоятся 21 мая.

- В Boxing Day команда играет три игры подряд, но у тебя есть недельный перерыв, - цитирует VI Слуцкого. - В Голландии же команда, которая выходит в финал плей-офф, играет шесть матчей за шестнадцать дней. В такие моменты качество игры уже не так важно. Когда устаешь, иногда перестаешь думать и все сводится к характеру, мотивации и командному духу.

"Витесс" Слуцкого проиграл "Гронингену" в первом полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы