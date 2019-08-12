Слуцкий считает, что Мусонда лучше футболистов "Челси" Лофтус-Чика и Абрахама

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о потенциале полузащитника Чарли Мусонды, который выступает на правах аренды из "Челси".

– Его потенциал очень велик, – цитирует De Telegraaf Слуцкого. – Он является лучшим игроком "Челси" своего поколения, включая Тэмми Абрахама и Рубена Лофтуса-Чика. Важная цель для меня в этом сезоне – вернуть настоящего Мусонду, потому что он является таким же шансом на будущее, как Мартин Эдегор в прошлом сезоне.

22-летний хавбек в прошлом сезоне провел лишь один матч в чемпионате Голландии из-за травмы колена. В этом сезоне он провел две игры, в которых не отметился результативными действиями.



