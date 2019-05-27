Слуцкий рассказал, благодаря чему "Аякс" добился успеха в сезоне 2018/19

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился мнением о "Аяксе"​, который стал чемпионом Голландии, обладателем Кубка и полуфиналистом Лиги чемпионов в этом сезоне.

– У "Аякса" все сложилось в одно. То есть выросло нереальное поколение "де йонгов" и "де лигтов", созрели те футболисты, которых они приобретали у других клубов чемпионата. К тому же, они потратились на трансферы, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Макарена".

Тадич и Блинд – это сверхтрансферы. Дело даже не в именах, а в суммах. Покупка за 15 миллионов евро – это огромные трансферы для Голландии.