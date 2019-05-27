Слуцкий поставил Эдегора в один ряд с Акинфеевым и Головиным

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий​ назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.

– Есть футболисты, которыми я восхищаюсь из-за их уровня мастерства, – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала "Макарена". – Есть футболисты, на которых, как мне кажется, я оказал большое влияние. Мне больше это приятно.

Например, Игорь Акинфеев является гениальным футболистом, но к его гениальности я никакого отношения не имею. Я просто стоял и любовался им. Мне было очень приятно работать с Головиным, наблюдать его прогресс. Сейчас есть Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон. Совсем недавно он был признан игроком месяца в чемпионате Нидерландов, что для "Витесса" практически невозможно.