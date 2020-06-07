Роналд Куман: «Все знают, что я мечтаю возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал, что хотел бы стать главным тренером «Барселоны».

— Мне звонили из «Барселоны», предлагали должность главного тренера, — приводит Goal.com слова Кумана. — Тем не менее, я хотел остаться в сборной Голландии, я обещал руководить командой на Евро-2020. Я доволен работой в национальной команде, сейчас это самое главное. В контракте со сборной у меня есть пункт, по которому я могу уйти после чемпионата Европы, но сейчас я не хочу об этом думать. Все знают, что я мечтаю возглавить «Барселону», надеюсь, мне еще предоставится такая возможность в будущем. Здесь все зависит от результатов и успехов в качестве тренера. Нужен большой опыт, чтобы тренировать такую команду, как «Барселона».