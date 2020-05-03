Роналд Куман госпитализирован. У него проблемы с сердцем

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает De Telegraaf.

Врачи в клинике Амстердама провели 57-летнему специалисту катетеризацию сердца. Куману установили специальную трубку, раскрывающую кровеносный сосуд, поскольку его коронарна артерия оказалась заблокирована. Врачи утверждают, что тренер находится в стабильном состоянии.

Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2020, где сыграют в группе C с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций (путь A или D). Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.