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Роббен намерен отдохнуть от футбола полгода-год

20 августа 2019, 12:33
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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, чем он собирается заниматься после завершения карьеры.

— Полгода или год я хотел бы не иметь ничего общего с футболом, а там посмотрим, — сказал голландец в ответ на вопрос о возможной тренерской или менеджерской работе. Его слова приводит sport1.de. — Я хотел бы провести больше времени со своей семьей. Это нормальное желание, учитывая, как долго я играл в футбол на профессиональном уровне и жил только футболом.

35-летний Арьен Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал», «Баварию» и сборную Голландии. Чемпион Голландии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, восьмикратный победитель чемпионата Германии. Победитель Лиги чемпионов. Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.

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