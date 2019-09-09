Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в Instagram. На нем изображение тренера в образе клоуна Пеннивайза — героя фильма ужасов «Оно 2».

— New look. Новый образ. Идет?, — написал Слуцкий в Instagram.

48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» с 2018 года. Ранее он также тренировал «Халл», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и сборную России.