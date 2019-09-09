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Пугающий образ Слуцкого — клоун Пеннивайз. Он идет тренеру?

9 сентября 2019, 14:22
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в Instagram. На нем изображение тренера в образе клоуна Пеннивайза — героя фильма ужасов «Оно 2».

— New look. Новый образ. Идет?, — написал Слуцкий в Instagram.

48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» с 2018 года. Ранее он также тренировал «Халл», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и сборную России.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B2L2NJNCqx-/

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