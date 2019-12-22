«ПСВ» одержал крупную победу, а «АЗ» разгромно проиграл в чемпионате Голландии

«ПСВ» одержал уверенную победу над «Зволле» в 18-м туре чемпионата Голландии со счетом 4:1.

В других матчах тура «АЗ» уступил на выезде «Спарте» со счетом 0:3, а «Херенвен» сыграл с «Хераклесом» вничью со счетом — 1:1.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

18-й тур

«ПСВ» — «Зволле» — 4:1 (2:1)

Голы: Саймак, 12 (0:1). Хендрикс, 18 (1:1). Ихаттарен, 26 (2:1). Брума, 51 (3:1). Гакпо, 72 (4:1).

«ПСВ»: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Баумгартль, Тезе, Хендрикс (Брума, 46), Росарио, Ихаттарен (Перейро, 83), Бергвайн, Доан (Афеллай, 67), Гакпо.

«Зволле»: Цеттерер, Лахман, Лам, Пал, ван Вермескеркен, Саймак (Керстен, 71), Клемент, Деккер (Йонсен, 46), Хейбертс (ван Дейнен, 71), Ти, ван Крой.

Предупреждения: Деккер, 8. ван Крой, 43. Фиргефер, 60. Пал, 68. Ти, 85.

Судья: Мансхот (Голландия).

21 декабря. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Спарта Р» — «АЗ» — 3:0 (2:0)

Голы: Ауассар, 18 (1:0). Сметс, 29 (2:0). Халил Дервисоглу, 57 — с пенальти (3:0).

«Спарта Р»: Харуш, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс (Аберкане, 87), Ауассар, Риго, Харруи (Велдвейк, 85), Сметс, Ахе, Халил Дервисоглу (Райхи, 78).

«АЗ»: Бизот, Вайтенс, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (де Бур, 8), Идрисси (Сугавара, 77), Стенгс, Боаду (Абухлал, 77).

Предупреждения: Идрисси, 7. Сметс, 34. Ауассар, 37. Класи, 56. Риго, 60. Харруи, 84.

Удаление: Бизот, 5.

Судья: Блом (Голландия).

21 декабря. Роттердам. Стадион «Спарта».

«Херенвен» — «Хераклес» — 1:1 (0:0)

Голы: Дессерс, 54 (0:1). Верман, 56 (1:1).

Нереализованный пенальти: Фаик, 44

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик, Верман, Эджуке (Брейн, 88), ван Берген, Дрейер (Смит, 79).

«Хераклес»: Бласвих, Брекерс, Преппер, Чиборра, Кнустер (ван ден Бейс, 66), Меркель, Осман (Конингс, 88), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (ван дер Ватер, 77).

Предупреждения: Брекерс, 12. Флоранус, 38.

Судья: Камфайс (Голландия).

21 декабря. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».