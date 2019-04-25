ПСВ в гостях обыграл "Виллем II" (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Голландии.
В составе победителей забивали Дониэлл Мален, Михал Садилек и Стевен Бергвайн.
ПСВ набрал 80 очков. Столько же у "Аякса", и по дополнительным показателям амстердамский клуб занимает первое место. У "Виллем II" 44 очка и восьмая позиция.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
32-й тур
"Виллем II" - ПСВ - 0:3 (0:2)
Голы: Мален, 31 (0:1). Садилек, 36 (0:2). Бергвайн, 65 (0:3).
"Виллем II": Воуд, Льюис, Петерс, Майснер, Данкерлуи, Анита (Херкенс, 46), Краули (Кулибали, 79), Саддики (Тапия, 46), Льонч, Исак, Врусай.
ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио (Гутьеррес, 78), Садилек, де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 69), Лосано (Перейро, 83), Мален.
Предупреждения: Данкерлуи, 66. Анхелиньо, 68.
Судья: Хиглер.
25 апреля. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".
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