ПСВ обыграл "Де Графсхап" и сравнялся с "Аяксом" по очкам

ПСВ одержал дома победу над "Де Графсхап" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей отличился полузащитник Стевен Бергвайн и нападающий Люк де Йонг.

ПСВ расположился на втором месте с 74 очками в турнирной таблице чемпионата Голландии. "Де Графсхап" с 26 баллами занимает 16-ю строчку.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

30-й тур

ПСВ – "Де Графсхап" – 2:1 (0:1)

Голы: Бюргзорг, 26 (0:1). Бергвайн, 65 – с пенальти (1:1). де Йонг, 73 (2:1).

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио, Садилек, Ихаттарен (Мален, 46), де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 90), Лосано.

"Де Графсхап": Бертрамс, С.Ньюпорт (Л.Ньюпорт, 70), Овусу (Лигеон, 82), Стральман, Тутуарима, Вет, Эль-Джебли, Бенсхоп, Нарсинг (ван Мигем, 82), Бюргзорг, Серраренс.

Предупреждения: Садилек, 52. С.Ньюпорт, 62. де Йонг, 90+3.

Судья: Линдхаут (Голландия).

14 апреля. Эйндховен. Стадион "Филипс".

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