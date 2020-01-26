ПСВ не смог удержать победу в матче с «Твенте»
В матче 20-го тура чемпионата Голландии ПСВ сыграл вничью с «Твенте» — 1:1. Клуб из Эйндховена занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
20-й тур
ПСВ — «Твенте» — 1:1 (0:0)
Голы: Дюмфрис, 61 (1:0). Вучкич, 87 (1:1).
ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Афеллай, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен, Брума (Доан, 79), Ламмерс (Митроглу, 55), Гакпо (Гутьеррес, 83).
«Твенте»: Дроммел, Схенк, Трупе, Бейен, Плегесуэло, Эспиноса (Вучкич, 66), Бускетс, Селахи (Берггрен, 78), Босх, Канталапьедра, Ланг (Зехнини, 66).
Предупреждения: Селахи, 30. Гакпо, 58. Эспиноса, 63. Афеллай, 64. Хендрикс, 90+4.
Удаление: Афеллай, 75.
Судья: Мулдер (Голландия).
26 января. Эйндховен. Стадион «Филипс».
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/