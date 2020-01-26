ПСВ не смог удержать победу в матче с «Твенте»

В матче 20-го тура чемпионата Голландии ПСВ сыграл вничью с «Твенте» — 1:1. Клуб из Эйндховена занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

ПСВ — «Твенте» — 1:1 (0:0)

Голы: Дюмфрис, 61 (1:0). Вучкич, 87 (1:1).

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Афеллай, Хендрикс, Росарио, Ихаттарен, Брума (Доан, 79), Ламмерс (Митроглу, 55), Гакпо (Гутьеррес, 83).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Трупе, Бейен, Плегесуэло, Эспиноса (Вучкич, 66), Бускетс, Селахи (Берггрен, 78), Босх, Канталапьедра, Ланг (Зехнини, 66).

Предупреждения: Селахи, 30. Гакпо, 58. Эспиноса, 63. Афеллай, 64. Хендрикс, 90+4.

Удаление: Афеллай, 75.

Судья: Мулдер (Голландия).

26 января. Эйндховен. Стадион «Филипс».