Промес рассказал о конкуренции в «Аяксе»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, выступавший ранее за «Спартак» отметил, что конкуренция в команде идет ему только на пользу.

— У нас с Донни ван де Беком в центре поля поля все отлично получается, — цитирует De Telegraaf Промеса. Будем ли мы играть чаще, решать тренеру, но мы доказали, что можем играть вместе. Стараюсь играть максимально свободно и быть важным игроком для команды.

Конкуренция идет «Аяксу» только на пользу. Конечно, кто-то останется разочарован. Но ты знаешь, что должен по максимуму выкладываться на каждой тренировке.

Промес перешел в «Аякс» в начале июля этого года и в 9 матчах забил 6 голов, отдав две голевых передачи.

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