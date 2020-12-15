Промес отпущен на свободу, но остается подозреваемым
15 декабря 2020, 19:20
Нападающий «Аякса» Квинси Промес был выпущен из-под стражи, сообщает Fox Sports. Указано, что он остается подозреваемым по делу о ножевом ранении.
Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.
При этом адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было. Сам игрок также отрицает обвинения.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
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