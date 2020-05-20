Племянник Кларенса Зеедорфа подписал контракт с «Ден Хагом»
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«Ден Хаг» объявил о подписании контракта с Каином Зеедорфом. 20-летний голландец, который является племянником экс-игрока сборной Голландии Кларенса Зеедорфа, подписал первый профессиональный контракт в карьере. Соглашение с молодым нападающим рассчитано до лета 2021 года.
В этом сезоне Каин забил 3 гола в 16 матчах за молодежный состав «Ден Хага».
?? Cain Seedorf (20) tekent zijn eerste contract.— ADO Den Haag ? (@ADODenHaag) May 19, 2020
? «Ik hou van acties maken en verzorgd voetbal»
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