Племянник Кларенса Зеедорфа подписал контракт с «Ден Хагом»

«Ден Хаг» объявил о подписании контракта с Каином Зеедорфом. 20-летний голландец, который является племянником экс-игрока сборной Голландии Кларенса Зеедорфа, подписал первый профессиональный контракт в карьере. Соглашение с молодым нападающим рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Каин забил 3 гола в 16 матчах за молодежный состав «Ден Хага».