Онана продлил контракт до 2022 года с "Аяксом"

Голкипер Андре Онана продлил контракт до июня 2022 года с "Аяксом" с возможностью пролонгации до 2030-го, сообщает официальный Твиттер команды.

Предыдущее соглашение 22-летнего камерунца с "Аяксом" истекало в 2021-м году. В текущем сезоне Онана принял участие в 42 матчах "Аякса" и пропустил 30 голов.

– Это продление контракта означает, что я останусь здесь еще минимум на один сезон. "Аякс" – это ведущий международный клуб. Команда многое сделала для меня. Важно отдать что-то клубу. Надеюсь, мы выиграем много трофеев вместе в предстоящий период, – приводит слова Онаны пресс-служба "Аякса".

Напомним, что "Аякс" выбил "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов (общий счет – 5:3).

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