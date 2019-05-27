Маттейс де Лигт не знает, где продолжит карьеру

Капитан и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт до сих пор не принял решение о том, в каком клубе продолжит свою карьеру, информирует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к 19-летнему голландцу.

– Конечно, я знаю, что ко мне есть интерес со стороны некоторых команд, но их названия сказать не могу. Где я себя вижу? АПЛ – одна из лучших лиг в мире, тоже самое могу сказать о ла лиге, но есть и еще хорошие чемпионаты. Честно, я до сих пор не знаю, где продолжу карьеру, – цитирует де Лигта Sky Sports.

В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, забил 7 мяч и отдал 4 результативные передачи. 19-летний голландец помог "Аяксу" выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

Портал transfermarkt.de оценивает де Лигта в 70 миллионов евро.

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