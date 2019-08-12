Леонид Слуцкий зажигает под Pink. Видео

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сходил на концерт американской исполнительницы Pink, которая является обладательницей трех премий "Грэмми". На одно из видео попал танец российского специалиста.

Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight 😭 pic.twitter.com/9WFaIlvJgg — Kai (@Kai_Connell) August 11, 2019

– Танец Леонида Слуцкого под Pink – это все, что мне нужно было увидеть сегодня вечером, – написал один из болельщиков в Twitter.

"Витесс" Слуцкого набрал 4 очка в первых 2 матчах чемпионата Голландии. Сначала команда из Арнема сыграла вничью с "Аяксом" (2:2), а затем победила "Виллем II" (2:0).

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