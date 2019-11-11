Леонид Слуцкий: «Я очень требовательный тренер. В первое время это было шоком для игроков»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью голландскому каналу Avrotros, съемочная группа которого приехала в московскую квартиру специалиста, рассказал, как восприняли его методы работы голландские футболисты.

— А существует «жесткий Слуцкий»? Игроки его видели?

— Это сложно объяснить. Я очень требовательный тренер. Причем во время матча или в перерыве я совсем другой. В первое время это было шоком для игроков: «Кто это? Где наш тренер? Верните нашего нормального парня». Но сейчас, думаю, все адаптировались.

Когда ты работаешь с умными футболистами, а я предпочитаю именно таких, то можно использовать чувство юмора, чтобы обсудить важные вещи.

Если, к примеру, у меня есть шутка про игрока, у которого лишний вес, то я могу попробовать сравнить, кто больше — он или я. Такой юмор нормальный человек понимает.

— Почему вы так эмоционально ведете себя на бровке во время матчей?

— Не знаю. Ладно, постараюсь объяснить. Может, я просто немного глупенький. Хотя мои учителя скажут, что слово «немного» здесь лишнее. Думаю, что могу передать свою энергию игрокам. И стараюсь сделать это по ходу матча. А если ты пытаешься отдать всю энергию, то очень сложно просто спокойно сидеть на скамейке: «Занятная игра. Может, чего и получится».

Ты постоянно в движении. Мой мозг работает совсем по-другому в этот момент.

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