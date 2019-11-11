Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью голландскому каналу Avrotros, съемочная группа которого приехала в московскую квартиру специалиста, рассказал о том, как проходило его детство и вспомнил первую поездку заграницу.

— Это было советское время. Одинаковые одежды, одинаковые квартиры, одинаковая еда. Но это было и очень счастливое время. Будучи ребенком, ты всегда счастлив. Все думали, что мы живем в лучшей стране в мире. Была очень сильная пропаганда. Осуждение капитализма: расслоение между богатыми и бедными. Я даже и представить не мог, что могу чем-то заниматься за пределами России. Или просто съездить в другую страну.

Впервые я поехал заграницу в 17 лет. Мы были на турнире в Бельгии. Это было сродни попаданию в космос, попаданию на другую планету. Абсолютно другая культура.

Мы никогда не видели, к примеру, столько сортов мороженого или сладостей. Для всех нас это был новый вкус жизни. Мне было 17 лет, и я не мог поверить: «Как такое возможно? И здесь живут довольно неплохо».

— Как вас воспитывали в детстве?

— Россия побывала во многих войнах. И это оказывало влияние на наше воспитание. Впитываем это с молоком матери. Для русских людей жизнь — это борьба. Спорт — это война. И это нормально.

— Это исторические параллели. Победа или поражение?

— Мы любим спорт. Но оцениваем его только по результату. Если кто-то скажет мне: «Просто наслаждайся игрой», — то я не пойму. Это ведь самый напряженный момент.

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