Леонид Слуцкий: «Попытка найти оправдание. Голландии это свойственно»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью голландскому каналу Avrotros, съемочная группа которого приехала в московскую квартиру специалиста, рассказал о разнице в менталитете между Россией и Голландией.

— Если голландский игрок спросит голландского тренера: «Почему я не играю?» — то специалист постарается объяснить: «Ты — очень хороший футболист. Поверь мне, у тебя будет шанс». Это попытка найти оправдание. Вашей стране это свойственно. Это факт. Не плохой и не хороший.

Когда же ко мне впервые подошли с таким вопросом в Голландии, то я честно ответил: «Потому что я считаю, что ты выглядишь хуже, чем твой партнер по команде». Это стало шоком для него. Больше он не подходил ко мне с вопросами.

Теперь, конечно, я лучше понимаю местный менталитет. И стараюсь избегать прямых ответов. Не использую российскую систему. Здесь все очень четко: тренер — помощник — игрок. Вертикаль власти. У вас же все решается за круглым столом. У каждого есть свое мнение.

— Вы высказывали недовольство судейством.

— Да, потому что регулярного случаются схожие ошибки. И это форма защиты: «Может, кто-то поможет это исправить? Что случилось? Почему всегда у меня проблема с одним и тем же арбитром?» Потому что обычный уровень работы судей очень высок в Голландии.

Да, я позволил себе эмоциональную реакцию. Хотя, говорил не только на эмоциях. Наверное, если бы эта ситуация повторилась сейчас, то повторил бы свои слова. Ко мне многие подходили и говорили: «Я согласен с тобой». Но здесь сыграл мой русский менталитет: сказал то, что думал и чувствовал. Хотя я понимаю, что у судей очень сложная работа.

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