Леонид Слуцкий: "Нельзя одинаково играть против "Аякса" и "Вилема II"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Голландии против "Виллема II". В первой игре сезона "Витесс" сыграл вничью с "Аяксом" (2:2).

- Нам нужно изменить стиль игры. Нельзя одинаково играть против "Аякса" и "Виллема II". Посмотрим, что выйдет. В любом случае, матч будет сложным. Я смотрел игру "Виллема II" со "Зволле", и они пытались доминировать. У них несколько сильных новичков, Павлидис выглядит очень хорошо. В прошлом сезоне они доставили нам немало проблем. Нам нужно решить их в этом сезоне и играть более агрессивно в выездных матчах.

- Рихедли Базур дисквалифицирован. Как вы решите эту проблему?

- У нас есть несколько вариантов. В центре поля мы можем использовать Беро, Сереро и Мухтара Али. Есть варианты на фланги - Мусонда, Грот или Таннане. Хилари Гонг под вопросом, у него проблема с коленом. Остальные, кроме Базура могут завтра сыграть.