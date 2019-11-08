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Леонид Слуцкий: «Хонда может сыграть на любой позиции в полузащите»

8 ноября 2019, 20:19
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о функциональном состоянии полузащитника Кейсуке Хонды.

Кейсуке Хонда.Хонда — снова со Слуцким. Как он поможет «Витессу»?

— Хонда обладает определенными качествами и сможет их использовать, — приводит слова Слуцкого FC Update. — Он никогда не был быстрым игроком, поэтому не растерял скорость. Он может сыграть на любой позиции в полузащите.

6 ноября Хонда подписал контракт с «Витессом», который рассчитан до конца сезона. При этом 33-летний японец продолжит работать главным тренером сборной Камбоджи.

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