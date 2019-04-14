Леонид Слуцкий: "Если "Витесс" предложит мне долгосрочный контракт, я немедленно соглашусь"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что согласится остаться в клубе, если ему предложат долгосрочный контракт. Действующее соглашение российского специалиста рассчитано до лета 2020 года.

- Если бы клуб предложил мне долгосрочный контракт, я бы ответил немедленным согласием, - приводит слова Слуцкого omroepgelderland.nl. - Я хочу оставаться здесь до тех пор, пока буду успешным.

"Витесс" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 29 туров. Сегодня команда Слуцкого сыграет с "Утрехтом".

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