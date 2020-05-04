Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Куман останется в больнице до вторника. У него проблемы с сердцем

4 мая 2020, 14:37
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
Теги:

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман, ранее госпитализированный из-за проблем с сердцем, останется в клинике до вторника, сообщает Mundo Deportivo.

Изначально Кумана должны были выписать в понедельник, но врачи приняли решение оставить 57-летнего специалиста на еще один день в целях предосторожности.

3 мая стало известно, что Куману провели катетеризацию сердца в одной из клиник Амстердама. Ему установили специальную трубку, раскрывающую кровеносный сосуд, поскольку его коронарная артерия оказалась заблокирована. Сообщается, что Куман находится в стабильном состоянии.

Куман возглавляет сборную Голландии с 2018 года. Под его руководством «оранжевые» пробились на Евро-2020, где сыграют в группе C с Украиной, Австрией и одним из победителей Лиги наций (путь A или D). Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир