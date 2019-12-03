Карточку ван Бастена убрали из FIFA из-за его нацистского приветствия

Команда FIFA опубликовала заявление после нацистского приветствия бывшего голландского нападающего Марко ван Бастена.

— Нам известно о словах Марко ван Бастена. Мы придерживаемся принципов равенства и разнообразия и ожидаем, что они соблюдаютя в нашей игре.

Поэтому с настоящего момента и до соответсвующего уведомления карточка КУМИРА Марко ван Бастена исключается из наборов, ИПК и драфта FUT, — говорится в заявлении.

Ранее ван Бастен был отстранен на неделю от работы на телеканале Fox Sports за нацистское приветствие. Находясь в студии перед матчем 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» —«Хераклес» (4:1), ван Бастен сказал: «Зиг Хайль!». Позднее он принес извинения.

С него удержат недельную зарплату, которая будет передана в Институт военной документации для повышения осведомленности и знаний об истории Второй мировой войны.

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