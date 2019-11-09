Источник: «Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются Промесом

Нападающий «Аякса» Квинси Промес попал в сферу интересов английских клубов. На 27-летнего голландца претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал», утверждает The Mirror.

Их представители следили за игрой Промеса в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (4:4). При этом сам футболист после матча заявил, что он мог бы попробовать себя в АПЛ.

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «Аякс» в 16 матчах и отметился в них 11 голами. Нападающий пополнил состав клуба из Амстердама минувшим летом. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Промес 2014 по 2018 годы выступал за «Спартак», в составе красно-белых выиграв чемпионат и Суперкубок России. Нападающий сыграл за «Спартак» 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 голевые передачи. Перед сезоном-2018/19 «Спартак» продал Промеса в «Севилью».

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