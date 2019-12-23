Хонда покинул «Витесс» вслед за Слуцким. Он пробыл в клубе всего два месяца
13:53
Японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул «Витесс», об этом сообщает NOS Sport в Twitter.
— Спасибо за все «Витессу», — написал Хонда в своем Instagram. — К сожалению, это продолжалось немного, но я действительно ценю это. С нетерпением буду ждать встречи.
33-летний японец подписал контракт с голландским клубом в ноябре 2019 года. Он достался арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. Ранее клуб покинул его главный тренер Леонид Слуцкий.
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