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Хонда покинул «Витесс» вслед за Слуцким. Он пробыл в клубе всего два месяца

13:53
Кейсуке Хонда. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
Кейсуке Хонда. Фото Дмитрий Зеленов, "СЭ"
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Японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул «Витесс», об этом сообщает NOS Sport в Twitter.

— Спасибо за все «Витессу», — написал Хонда в своем Instagram. — К сожалению, это продолжалось немного, но я действительно ценю это. С нетерпением буду ждать встречи.

33-летний японец подписал контракт с голландским клубом в ноябре 2019 года. Он достался арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента. Ранее клуб покинул его главный тренер Леонид Слуцкий.

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