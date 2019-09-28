«Херенвен» разгромил «Венло»

«Венло» дома разгромно проиграла «Херенвену» (0:3) в матче 8-го тура чемпионата Голландии. В составе гостей дублем отметился нападающий Чидера Эджуке и еще один гол на счету форварда Йенса Одгора.

«Венло» с 9 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Херенвен» — 10-е место и 10 баллов.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

«Венло» — «Херенвен» — 0:3 (0:2)

Голы: Эджуке, 8 (0:1). Эджуке, 13 (0:2). Одгор, 87 (0:3).

Нереализованный пенальти: Райт, 25 (вратарь)

«Венло»: Киршбаум, Кум (Сориано, 46), Резелер, Пахоник, Янсен, Каттермоул, Нойдеккер (Синклэйр, 46), Пост, Линхорст, Райт, Йебоа.

«Херенвен»: Хан, Вауденберг, Флоранус (ван Рейн, 82), Дрешевич, Ботман, Конголо, Фаик, Верман (Брейн, 69), Эджуке (Халилович, 90+1), ван Берген,Одгор.

Предупреждения: Пахоник, 30. Флоранус, 54. Янсен, 83.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

28 сентября. Венло. Стадион «Covebo Stadion — De Koel».

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