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ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном»

6 декабря 2020, 20:50
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«Херенвен» и ПСВ сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Голландии.

У хозяев забивали Хенк Феерман и Митчелл ван Берген, у гостей — Марио Гетце и Йоэл Пиру. ПСВ набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У «Херенвена» 19 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Голландии

11-й тур

«Херенвен» — ПСВ — 2:2 (0:1)

Голы: Феерман, 69, ван Берген, 78 — Гетце, 28, Пиру, 90+2

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