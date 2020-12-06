ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном»

«Херенвен» и ПСВ сыграли вничью (2:2) в матче 11-го тура чемпионата Голландии.

У хозяев забивали Хенк Феерман и Митчелл ван Берген, у гостей — Марио Гетце и Йоэл Пиру. ПСВ набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице. У «Херенвена» 19 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Голландии

11-й тур

«Херенвен» — ПСВ — 2:2 (0:1)

Голы: Феерман, 69, ван Берген, 78 — Гетце, 28, Пиру, 90+2