«Херенвен» обыграл «Зволле»
«Херенвен» взял верх над «Зволле» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 1:0. Это позволило клубу подняться на 9-е место в таблице. «Зволле» идет 14-м.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
9-й тур
«Херенвен» — «Зволле» — 1:0 (1:0)
Гол: ван Берген, 45.
«Херенвен»: Хан, Вауденберг, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Халилович, 62), Фаик, Верман, Эджуке, ван Берген (Акуджоби, 86), Одгор (Хеэг, 90).
«Зволле»: Мус, Лахман, Керстен, ван Вермескеркен, Саймак (Деккер, 57), Бель Хассани (ван Крой, 75), Клемент, Хамер (Байселмани, 33), Ти, Гучаннеджад, Йонсен.
Предупреждение: ван Крой, 90+5.
Судья: Маккели.
5 октября. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/