«Херенвен» обыграл «Зволле»

«Херенвен» взял верх над «Зволле» в матче 9-го тура чемпионата Голландии — 1:0. Это позволило клубу подняться на 9-е место в таблице. «Зволле» идет 14-м.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

9-й тур

«Херенвен» — «Зволле» — 1:0 (1:0)

Гол: ван Берген, 45.

«Херенвен»: Хан, Вауденберг, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Халилович, 62), Фаик, Верман, Эджуке, ван Берген (Акуджоби, 86), Одгор (Хеэг, 90).

«Зволле»: Мус, Лахман, Керстен, ван Вермескеркен, Саймак (Деккер, 57), Бель Хассани (ван Крой, 75), Клемент, Хамер (Байселмани, 33), Ти, Гучаннеджад, Йонсен.

Предупреждение: ван Крой, 90+5.

Судья: Маккели.

5 октября. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».