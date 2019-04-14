"Херенвен" и "Гронинген" сыграли вничью, "Виллем" обыграл "Зволле"

"Херенвен" и "Гронинген" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Голландии (1:1). Хозяева набрали 37 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице. Гости с 42 баллами занимают 9-ю строчку.

В другом матче "Виллем" обыграл "Зволле" (2:0). Хозяева с 43 очками занимают 8-е место в турнирой таблице. Гости располагаются на 12-й строчке, имея в активе 35 баллов.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

"Херенвен" - "Гронинген" - 1:1 (1:0)

Голы: ван Амерсфорт, 38 (1:0). Гладон, 61 (1:1).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Шмидт, Вауденберг, Пири, Ринстра, Влап (Хорнкамп, 87), ван Амерсфорт, Кобаяси (Конголо, 79), Торсби, ван Берген (Йонсен, 84).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Бель Хассани, Рейс, Доан (Гладон, 52), Эль Ханкури (Брюнс, 59), Сирхейс (Брей, 87).

Предупреждения: Зефейк, 10. Шмидт, 57. Кобаяси, 59.

Судья: Найхайс.

14 апреля. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

"Виллем II" - "Зволле" - 2:0 (1:0)

Голы: Данкерлуи, 38 (1:0). Исак, 60 (2:0).

Нереализованный пенальти: Исак, 90 (вратарь)

"Виллем II": Велленройтер, Льюис, Петерс, Майснер, Паласиос, Тапия (Анита, 85), Краули, Льонч, Павлидис (Д.Саддики, 90), Исак, Врусай (Данкерлуи, 30).

"Зволле": ван дер Харт, Лахман, Лам (Буй, 43), ван Полен, Пал, Эхизибуэ, Клемент (Флемминг, 84), Хамер, ван Дейнен, Намли (Ти, 26), ван Крой.

Предупреждения: Эхизибуэ, 45+1. ван дер Харт, 90+2.

Судья: Диперинк.

14 апреля. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".

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