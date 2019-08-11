"Хераклес" упустил победу в матче с "Фортуной" Кошелева

"Фортуна" и "Хераклес" сыграли вничью (1:1) в матче второго тура чемпионата Голландии. Первый мяч на 59-й минуте забил Силвестр ван дер Ватер. В концовке игры сравнял результат с пенальти Марк Димерс.

Обе команды имеют по одному очку и делят 13-14 места. В следующем туре "Хераклес" примет ПСВ, а "Фортуна" примет "Виллем II".

За "Фортуну" весь матч отыграл молдавский вратарь Алексей Кошелев, который был на контракте в "Кубани", но так ни разу и не сыграл за команду.

Чемпионат Голландии

2-й тур

"Фортуна" - "Хераклес" - 1:1 (0:0)

Голы: ван дер Ватер, 59 (0:1). Димерс, 90+6 - с пенальти (1:1).

"Фортуна": Кошелев, Ниняй, Пасслак, Пинту, Амио, Димерс, Карбонель (Эссерс, 69), Сметс, Аднан Угюр (Самбу, 64), Дамашкан, Карьялайнен (Зека, 76).

"Хераклес": Бласвих, Преппер (Россманн, 60), Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель, Осман (Бейлевелд, 88), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, ван дер Ватер (дос Сантос, 71).

Предупреждения: Осман, 1. Пасслак, 11. Ниняй, 44. Киомурцоглу, 73. Чиборра, 84. Мауро Жуниор, 90+4.

Судья: Блом (Голландия).

11 августа. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

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