"Гронинген" и "Херенвен" сократили отставание от "Витесса" Слуцкого

"Гронинген" обыграл "Венло" в матче 24-го тура чемпионата Голландии - 3:2. В другой встрече "Херенвен" взял верх над "Виллемом II" - 4:2.

На счету "Гронингена" - 31 очко, у "Херенвена" - 30, они занимают восьмое и девятое место в таблице соответственно. "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого идет на пятой строчке с 39 очками. Места с четвертого по восьмое дают право участия в плей-офф за место в Лиге Европы.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

24-й тур

"Херенвен" - "Виллем II" - 4:2 (3:0)

Голы: Влап, 4 (1:0). Ламмерс, 10 - с пенальти (2:0). Ламмерс, 33 (3:0). Исак, 54 (3:1). Павлидис, 62 (3:2). Ринстра, 90+4 (4:2).

"Херенвен": Хан, Хеэг, Вауденберг, Пири, Ринстра, Влап, Кобаяси, Ламмерс, ван Берген (ван Амерсфорт, 84), Хорнкамп (Дрешевич, 89), Йонсен (Михайлович, 69).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Майснер, ван дер Богерт, Данкерлуи, Паласиос, Тапия, Краули, Льонч (Кристинссон, 84), Павлидис (Анита, 71), Исак.

Предупреждение: Херкенс, 90+2.

Удаление: Майснер, 67.

Судья: ван ден Керкхоф.

3 марта. Херенвен. Стадион "Abe Lenstra Stadion".

"Гронинген" - "Венло" - 3:2 (2:1)

Голы: Пост, 20 (0:1). Махи, 24 - с пенальти (1:1). Махи, 41 - с пенальти (2:1). Млапа, 46 (2:2). Бель Хассани, 64 (3:2).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Зефейк, Хандверкер, Шабо, Брюнс (Эль Ханкури, 60), Бель Хассани (ван де Лои, 82), Рейс, Махи, Доан, Сирхейс (Гладон, 77).

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, ван Брюгген (Грот, 81), Руттен, ван Ойен (Деккер, 38), Пост, Опоку, Сентьенс, Млапа, Йостен.

Предупреждения: Млапа, 40. Доан, 55.

Удаления: Руттен, 35. Доан, 88.

Судья: Гезюбюйюк.

3 марта. Гронинген. Стадион "Hitachi Capital Mobility Stadion".