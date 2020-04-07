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Голландцы передумали: чемпионат возобновится 19 июня

7 апреля 2020, 19:18
Матч «Аякс» — АЗ 1 марта 2020 года. Фото AFP
Матч «Аякс» — АЗ 1 марта 2020 года. Фото AFP

Голландские футбольные власти изменили планы относительно чемпионата страны. Еще недавно они собирались объявить турнир недействительным или завершить его на той стадии, на которой он был прерван, и объявить «Аякс» чемпионом. При этом сообщалось, что как минимум до 1 июня ни о каких тренировках команд не может быть и речи.

Сегодня наши голландские коллеги сообщили «СЭ», что сезон все-таки планируется завершить. Предварительный план: к занятиям команды приступят 12 мая, а первые игры могут состояться 19 июня. Все они пройдут с учетом тех правил, которые летом установят власти страны. Отложены в сторону идеи о расширении высшей лиги в следующем сезоне до 20 команд.

Если же кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжится и через месяц, решение о возобновлении сезона будет принято в середине мая. (Александр Бобров)

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