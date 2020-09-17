Франк де Бур может возглавить сборную Голландии

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривает Франка де Бура в качестве кандидата на должность нового главного тренера сборной страны. По информации De Telegraaf, первая встреча между сторонами состоится в ближайшее время.

В KNVB хотели бы представить нового тренера национальной команды перед следующим международным перерывом, когда голландцам предстоит сыграть против Мексики, Боснии и Герцеговины и Италии.

В августе сборную Голландии покинул Роналд Куман ради предложения «Барселоны». Временно исполняющим обязанности стал Дуайт Лодевегес.

Франк де Бур покинул пост главного тренера «Атланты Юнайтед» в июле этого года. Он работал с командой с декабря 2018 года, когда сменил Херардо Мартино.