Форвард «Витесса»: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Форвард «Витесса» Рой Беренс рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что российский специалист на год лишил его футбола из-за споров по тактике.

— Я просто высказал свое мнение, — цитирует Vitesse Inside Беренса. — У меня были комментарии по методу выстраивания игры. Я был игроком основы, команда хотела, чтобы я продолжал играть нападающего. Но у Слуцкого был свой план. На следующий день он сказал мне, что у нас разные взгляды. После этого я не входил в его планы.

Слуцкий отобрал у меня год футбола, я надеялся на поддержку со стороны одноклубников. Но в футболе каждый в первую очередь думает о себе. Это реальный мир, я смотрю на это трезво. Я сделал то, что считал правильным.